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Операция премьера Словакии после нападения прошла успешно

В мире Материалы 15 мая 2024 22:01 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабилизировалось.

Как передает Trend, об этом сообщает местный телеканал ТА3.

Согласно информации, операция была успешной, премьер находится в сознании.

Также отмечается, что он уже общается с окружающими.

Напомним, что в премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелили несколько раз после того, как он вышел из здания, где проходило заседание Кабинета министров. Раненый премьер-министр был доставлен в больницу. Стрелявший задержан.

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