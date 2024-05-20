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Стало известно о состоянии здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо

В мире Материалы 20 мая 2024 14:59 (UTC +04:00)

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ /Trend/ - Самочувствие премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшается.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространили сотрудники медицинского центра, где премьер-министр проходит лечение.

Напомним, что 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение.

71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, нанеся тяжелые ранения, после того, как он вышел из здания, где проходило заседание Кабинета министров. Раненый премьер-министр был доставлен в больницу. Преступник был задержан.

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