Стал известен объем газа в газохранилищах Европы

БАКУ /Trend/ - Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) достигли 66,77%, что ниже рекордного уровня 2020 года, когда они были заполнены почти на 69%, передает Trend.

В настоящее время газ на европейской бирже торгуется около $345 за 1 тыс. куб. м.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 18 мая закачка газа в ПХГ стран ЕС составила 281 млн куб. м, тогда как отбор достиг 16 млн куб. м.

Отопительный сезон в Европе завершился 31 марта 2024 года, продлившись 145 дней. За этот период страны ЕС отобрали из хранилищ 51,6 млрд куб. м газа, завершив сезон с рекордными запасами в 58,34%.

В настоящее время запасы газа в ПХГ Европы составляют 66,77%, что на 14 п.п. выше среднего показателя за эту дату за последние пять лет, и содержат 73,17 млрд куб. м газа.

Прогноз погоды на эту неделю для Центральной и Западной Европы обещает такие же теплые условия, как и на прошлой неделе. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в мае составляет всего 13%.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в мае снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Мощности регазификации сжиженного газа и его закачки в трубопроводы Европы в настоящее время загружены на 39% от максимальной мощности. Средняя цена закупки газа в апреле в Европе составила $320 за 1 тыс. куб. м, а в мае – около $339.