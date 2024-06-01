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S&P понизило кредитный рейтинг Франции

В мире Материалы 1 июня 2024 02:49 (UTC +04:00)
S&P понизило кредитный рейтинг Франции
Фото: S&P Global

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг Франции с уровня AA до AA- на фоне дефицита бюджета в 2023 году и негативных экономических прогнозов. Об этом сообщил телеканал BFMTV, передает Trend.

По данным агентства, "дефицит бюджета в 2023 году был более значительным, чем предполагалось". Кроме того, S&P не ожидает, что дефицит бюджета вернется к отметке в 3% ВВП к 2027 году.

Телеканал напоминает, что S&P оценивает Францию с 1975 года, и до 31 мая кредитный рейтинг республики понижался лишь дважды: в 2011 году с уровня AAA до AA+ и в 2012 году до AA.

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