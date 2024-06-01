БАКУ /Trend/ - Международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг Франции с уровня AA до AA- на фоне дефицита бюджета в 2023 году и негативных экономических прогнозов. Об этом сообщил телеканал BFMTV, передает Trend.

По данным агентства, "дефицит бюджета в 2023 году был более значительным, чем предполагалось". Кроме того, S&P не ожидает, что дефицит бюджета вернется к отметке в 3% ВВП к 2027 году.

Телеканал напоминает, что S&P оценивает Францию с 1975 года, и до 31 мая кредитный рейтинг республики понижался лишь дважды: в 2011 году с уровня AAA до AA+ и в 2012 году до AA.