Встречи ОПЕК и ОПЕК+ пройдут в Эр-Рияде

БАКУ /Trend/ - Заседание ОПЕК и встреча министров ОПЕК+ пройдут 2 июня в Эр-Рияде, передает Trend.

Изначально июньские встречи должны были состояться 1 июня в Вене, но их перенесли и изменили формат на онлайн-режим, назначив на 2 июня.

Советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов сообщил журналистам, что глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев отправится в Эр-Рияд, где 2 июня состоятся 188-е заседание ОПЕК, 54-е заседание министерского мониторингового комитета (JMMC) и 37-я встреча министров стран ОПЕК+. По его словам, страны ОПЕК+ намерены обсудить текущую политику альянса по добыче нефти.