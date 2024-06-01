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"Реал" и "Боруссия" сегодня встретятся в финале Лиги чемпионов УЕФА

В мире Материалы 1 июня 2024 08:42 (UTC +04:00)
"Реал" и "Боруссия" сегодня встретятся в финале Лиги чемпионов УЕФА
Фото: УЕФА

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Испанский футбольный клуб "Реал" из Мадрида и германская "Боруссия" из Дортмунда сегодня встретятся в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА, передает Trend.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Этот финал станет 69-м в истории Лиги чемпионов, которая ранее носила название Кубок европейских чемпионов. "Реал" является самым титулованным клубом турнира, завоевавшим трофей 14 раз и трижды выходившим в финалы. В последний раз мадридцы выиграли Лигу чемпионов в 2022 году, обыграв в решающем матче английский "Ливерпуль" (1:0).

"Боруссия" один раз становилась победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале 1997 года итальянский "Ювентус" (3:1). Также в 2013 году команда дошла до финала, но уступила германской "Баварии" из Мюнхена (1:2).

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