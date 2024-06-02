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Жозе Моуринью прибудет в Стамбул для заключения контракта с "Фенербахче"

В мире Материалы 2 июня 2024 03:27 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 2 июля в Стамбул прибывает известный португальский тренер Жозе Моуринью, с которым договорился турецкий клуб «Фенербахче».

Как передает Trend, об этом сообщается на официальной странице клуба в Instagram.

В публикации клуба 61-летний специалист пригласил болельщиков в район Кадыкёй в Стамбуле: «Привет, болельщики «Фенербахче». Увидимся завтра в Кадыкёй. Начнем наше путешествие».

Также сообщается, что «желто-синие» проведут церемонию подписания контракта с тренером в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что Жозе Моуринью подпишет со стамбульским клубом двухлетний контракт.

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