Жозе Моуринью прибудет в Стамбул для заключения контракта с "Фенербахче"

БАКУ /Trend/ - 2 июля в Стамбул прибывает известный португальский тренер Жозе Моуринью, с которым договорился турецкий клуб «Фенербахче».

Как передает Trend, об этом сообщается на официальной странице клуба в Instagram.

В публикации клуба 61-летний специалист пригласил болельщиков в район Кадыкёй в Стамбуле: «Привет, болельщики «Фенербахче». Увидимся завтра в Кадыкёй. Начнем наше путешествие».

Также сообщается, что «желто-синие» проведут церемонию подписания контракта с тренером в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что Жозе Моуринью подпишет со стамбульским клубом двухлетний контракт.