Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

В мире Материалы 3 июня 2024 03:51 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в префектуре Исикава в Японии.

Как передает Trend, об этом сообщили в Национальном метеорологическом управлении страны.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился на территории полуострова Ното, а его очаг располагался на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Несмотря на объявление об угрозе цунами, предупреждение было отменено через несколько минут после землетрясения. Через 10 минут после первого землетрясения в том же районе произошло еще одно землетрясение такой же силы.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости