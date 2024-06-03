В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в префектуре Исикава в Японии.

Как передает Trend, об этом сообщили в Национальном метеорологическом управлении страны.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился на территории полуострова Ното, а его очаг располагался на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Несмотря на объявление об угрозе цунами, предупреждение было отменено через несколько минут после землетрясения. Через 10 минут после первого землетрясения в том же районе произошло еще одно землетрясение такой же силы.