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Маршрут Север - Юг позволит доставлять грузы на 10 суток быстрее - Путин

В мире Материалы 5 июня 2024 22:00 (UTC +04:00)
Маршрут Север - Юг позволит доставлять грузы на 10 суток быстрее - Путин
Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Отправка грузов по маршруту Север - Юг позволит на 10 суток сократить время транспортировки из Санкт-Петербурга в страны Персидского залива. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, передает Trend.

"Что касается этой дороги - Север - Юг, - она может превратиться в очень хороший и востребованный международный коридор, когда грузы отсюда прямо, из порта Петербурга, будут идти через всю европейскую часть в Азербайджан, потом в Иран и с выходом на берег Персидского залива. Это чуть ли не на 10 суток быстрее, чем через Суэцкий канал", - сказал он.

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