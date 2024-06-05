Маршрут Север - Юг позволит доставлять грузы на 10 суток быстрее - Путин

БАКУ /Trend/ - Отправка грузов по маршруту Север - Юг позволит на 10 суток сократить время транспортировки из Санкт-Петербурга в страны Персидского залива. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, передает Trend.

"Что касается этой дороги - Север - Юг, - она может превратиться в очень хороший и востребованный международный коридор, когда грузы отсюда прямо, из порта Петербурга, будут идти через всю европейскую часть в Азербайджан, потом в Иран и с выходом на берег Персидского залива. Это чуть ли не на 10 суток быстрее, чем через Суэцкий канал", - сказал он.