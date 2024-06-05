"Бешикташ" возглавит нидерландский тренер

БАКУ /Trend/ - Названо имя нового главного тренера "Бешикташа".

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, команду возглавит нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст.

По информации клуба, с 50-летним специалистом будет подписан официальный контракт сроком 2+1.

Отметим, что последним клубом Джованни ван Бронкхорста был "Рейнджерс" (Шотландия), с которым он расстался в 2022 году. Кроме того тренер работал в клубах "Фейеноорд" (Нидерланды) и "Гуанчжоу" (Китай).

Отметим, что Бронкхорст завоевал титул чемпиона страны в составе "Фейеноорда" (2016/2017) и сыграл в финале Лиги Европы с "Рейнджерс" (2021/2022).