Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку в течение месяца - МИД Армении

БАКУ /Trend/ - Ереван готов в течение месяца завершить работу над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном и подписать его.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Армении.

Напомним, что 5 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто подчеркнул, что Азербайджан готов предпринять очередные шаги в процессе подписания мирного соглашения.

"Несколько дней назад мы получили от армянской стороны очередной проект мирного договора. В нем сокращено количество вопросов, остающихся открытыми. Азербайджан привержен мирной повестке дня, и мы готовы предпринять следующие шаги", - сказал министр.

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