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Вице-премьеры России и Казахстана обсудили участие в проектах по добыче нефти

В мире Материалы 7 июня 2024 23:21 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Вице-премьер России Александр Новак на ПМЭФ обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром участие российского бизнеса в проектах по добыче нефти и строительстве электростанций в Казахстане, а также увеличение транзита казахстанской нефти через Россию, сообщил кабмин РФ, передает Trend.

"Обсуждались поставки российской нефти, газа и нефтепродуктов в Казахстан и транзит через Казахстан в Узбекистан и Китай, участие российского бизнеса в добычных проектах и строительстве электростанций в Казахстане. Кроме того, ведется работа по увеличению поставок казахстанской нефти в третьи страны транзитом через Россию и укреплению взаимодействия в газовой сфере, включая трехстороннее сотрудничество с Узбекистаном", - говорится в сообщении.

Новак и Скляр также обсудили сотрудничество в области поставок электроэнергии и реализацию атомных энергетических проектов.

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