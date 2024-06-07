Вице-премьеры России и Казахстана обсудили участие в проектах по добыче нефти

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер России Александр Новак на ПМЭФ обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром участие российского бизнеса в проектах по добыче нефти и строительстве электростанций в Казахстане, а также увеличение транзита казахстанской нефти через Россию, сообщил кабмин РФ, передает Trend.

"Обсуждались поставки российской нефти, газа и нефтепродуктов в Казахстан и транзит через Казахстан в Узбекистан и Китай, участие российского бизнеса в добычных проектах и строительстве электростанций в Казахстане. Кроме того, ведется работа по увеличению поставок казахстанской нефти в третьи страны транзитом через Россию и укреплению взаимодействия в газовой сфере, включая трехстороннее сотрудничество с Узбекистаном", - говорится в сообщении.

Новак и Скляр также обсудили сотрудничество в области поставок электроэнергии и реализацию атомных энергетических проектов.