Китай поможет Пакистану осваивать морские нефтегазовые месторождения

БАКУ /Trend/ - Китайские власти планируют оказывать поддержку Пакистану в разработке морских нефтегазовых ресурсов и газогидратов. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном после визита пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа в Китай, передает Trend.

"Китай намерен укреплять сотрудничество с Пакистаном в области добычи морских нефтегазовых ресурсов и газогидратов, содействуя активному участию национальных предприятий в разработке пакистанских месторождений", - отмечается в документе, распространенном министерством иностранных дел КНР.

Пекин и Исламабад выразили удовлетворение достигнутым прогрессом в энергетическом сотрудничестве и подтвердили важность углубления двусторонних связей в этой сфере, указав на необходимость продвижения экологически чистых проектов.

Китай и Пакистан будут реализовывать соответствующие программы на взаимовыгодной основе "с учетом рыночных и коммерческих принципов".