"Реал" договорился о покупке лучшего футболиста Германии

БАКУ /Trend/ - Мадридский клуб "Реал" договорился о приобретении лучшего игрока Германии Флориана Вирца, сообщает испанская газета Marca, передает Trend.

Согласно информации издания, игрок сборной Германии присоединится к "королевскому клубу" летом следующего года за сумму около 150 млн евро.

В текущем сезоне 21-летний атакующий полузащитник "Байера" забил 18 голов и помог своей команде впервые в истории выиграть Бундеслигу, а также завоевать Кубок Германии. Его контракт с "Байером" действует еще три года.

Ранее "Реал" объявил о переходе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на правах свободного агента.