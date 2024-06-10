Вице-премьеры Казахстана и России обсудили работу Каспийского трубопроводного консорциума

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком в рамках ПМЭФ-2024 обсудил работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана, передает Trend.

"В ходе переговоров рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в области экономики и топливно-энергетической сферы. Стороны отметили стабильную работу Каспийского трубопроводного консорциума", - говорится в сообщении.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам, связанным с началом реализации крупного проекта по строительству трех угольных теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, где нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.