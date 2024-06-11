Гвардиола ответил на вопрос о возможном возвращении в "Барселону"

БАКУ /Trend/ - Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не станет вновь тренировать «Барселону», передает Trend со ссылкой на İdman.biz.

«Закрыта ли дверь для моего возвращения в «Барселону»? Всё так, дверь туда закрыта», - приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, Хосеп Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Под его руководством каталонцы стали трёхкратными чемпионами Испании и дважды победили в Лиге чемпионов.

Главным тренером «Манчестер Сити» испанец стал летом 2016 года. За восемь лет Гвардиола выиграл с командой 16 трофеев, из которых 13 - внутри Англии. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года, за тур до конца АПЛ «Манчестер Сити» идёт на первом месте, опережая «Арсенал» на два очка.