Состоялся телефонный разговор между министрами обороны США и России

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром обороны России Андреем Белоусовым и главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Trend.

"25 июня 2024 года по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра обороны США Л. Остина. Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Главы ведомств затронули также и другие вопросы, сообщили в российском Минобороны.