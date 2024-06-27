Saudi Aramco договорилась с Sempra о покупке 5 млн тонн СПГ в год

БАКУ /Trend/ - Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco договорилась с американской энергетической компанией Sempra о покупке 5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба саудовской государственной компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дочерние структуры Saudi Aramco и Sempra подписали необязывающее соглашение о заключении договора купли-продажи СПГ. По условиям соглашения, саудовская компания будет ежегодно получать 5 млн тонн СПГ в течение 20 лет. Поставки будут осуществляться со второй фазы проекта Port Arthur LNG в Техасе. Соглашение также предусматривает участие Saudi Aramco в акционерном капитале второй фазы проекта в размере 25%.

В настоящее время компании ведут переговоры о заключении обязывающего соглашения купли-продажи, а также окончательного соглашения о долевом участии "на практически эквивалентных условиях". Как отмечается в сообщении пресс-службы Saudi Aramco, оба соглашения будут подписаны "при соблюдении ряда условий".

Проект Port Arthur LNG - одно из крупнейших экспортных производств СПГ в Северной Америке. Он включает в себя мощности по сжижению природного газа и экспортный терминал на берегу Мексиканского залива. Вторая фаза проекта рассчитана на производство около 13 млн тонн СПГ в год.

Ранее Saudi Aramco подписала необязывающее соглашение о заключении 20-летнего договора купли-продажи СПГ с американской корпорацией NextDecade. Предполагается, что Saudi Aramco будет получать 1,2 млн тонн СПГ в год с четвертой производственной линии проекта Rio Grande LNG в Техасе.