БАКУ /Trend/ - Военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников, передает Trend.

По их словам, возможными целями террористической атаки могут стать американский военный персонал или объекты США. Один из чиновников отметил, что с таким уровнем угрозы они столкнулись впервые "как минимум за 10 лет".

Источники сообщают, что уровень боевой готовности был повышен, в частности, в Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования США. Причины усиления мер безопасности пока неясны, но европейские власти ранее предупреждали о потенциальной угрозе теракта во время проведения Олимпийских игр в Париже и чемпионата Европы по футболу в Германии.