Страны ОПЕК+ продлевают добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с на III квартал

БАКУ /Trend/ - Ряд стран - участниц соглашения ОПЕК+ продолжат в течение III квартала добровольные сокращения добычи нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Альянс придерживается этих мер для балансировки нефтяного рынка с начала 2024 года.

Изначально 8 стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о дополнительных добровольных ограничениях добычи только на I квартал. Затем мера была продлена на II квартал, а на последней министерской встрече ОПЕК+, которая прошла 2 июня, - и на III квартал.

Саудовская Аравия дополнительно снижает добычу нефти на 1 млн б/с, Ирак - на 220 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

Россия, согласно графику, представленному на сайте ОПЕК, в III квартале будет сокращать добычу нефти дополнительно на 471 тыс. б/с. При этом в I квартале Россия сокращала поставки на мировые рынки на 500 тыс., б/с, а не добычу. В II квартале снижений показателей пришлось как на экспорт, так и на добычу - в среднем по трем месяцам они сокращались на 471 тыс. б/с.

В то же время Минэнерго России заявляло, что страна в апреле и мае немного превышала объем добычи нефти из-за технических сложностей сокращения производства. Но в июне вопрос перепроизводства должен был решиться. Кроме России объем добычи нефти выше договоренностей ОПЕК+ оказался у Ирака и Казахстана. Эти три страны должны были представить в секретариат ОПЕК план по компенсации недосокращенных объемов производства.

Пока меры по сокращению добычи нефти на 2,2 млн б/с будут действовать до конца сентября. Начиная с октября страны ОПЕК+ договорились начать постепенное восстановление сокращений, которое растянется до октября 2025 года. Кроме того, эти же страны с весны 2023 года и до конца 2024 года обязались сокращать производство еще на 1,66 млн б/с.