ЕВРО-2024: Португалия в серии пенальти обыграла Словению

БАКУ /Trend/ - В Германии продолжается стадия 1/8 финала ЕВРО-2024.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, во Франкфурте определился еще один участник 1/4 финала.

Сборная Португалии сыграла против Словении. Криштиану Роналду и его команда, занявшая первое место на групповом этапе, старались сломить сопротивление своего соперника. В основное и дополнительное время зрители голов не увидели. А в серии пенальти героем стал вратарь португальцев Диого Кошта, отразивший три удара подряд! 3:0 по пенальти и дальше шагает Португалия.

Отметим, что этап 1/8 финала завершится 2 июля.

ЕВРО-2024

1/8 финала

1 июля

23:00. Португалия - Словения - 0:0, 0:0 д.в., 3:0 по пенальти