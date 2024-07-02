TotalEnergies намерена выйти из газовых проектов к югу от ЮАР

БАКУ /Trend/ - Французская энергетическая группа TotalEnergies намерена выйти из проектов по разработке глубоководных месторождений газа на южном шельфе ЮАР и сконцентрировать свои работы на западном шельфе африканской страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глубоководные южные месторождения у берегов ЮАР были признаны коммерчески невыгодными, отмечает оно.

В 2019 году французская группа открыла на южном шельфе ЮАР крупнейшее в этой части Африки месторождение газового конденсата Брулпадда с запасами 1 млрд баррелей. Год спустя вблизи от него ее специалистами было обнаружено еще одно глубоководное месторождение газового конденсата. Общие расходы на разведку обошлись TotalEnergies в $400 млн.

Возможный выход французской группы из проектов к югу от ЮАР вызван в том числе и желанием участвовать в поисках нефти и газа в районе Оранжевой котловины. Последняя находится в экономических зонах ЮАР и Намибии и расположена к западу от впадения в Атлантический океан реки Оранжевая.

В последние годы в намибийском секторе Оранжевой котловины были найдены значительные по объемам глубоководные месторождения нефти и газа. Минувшей весной TotalEnergies приобрела лицензии на поиски нефти и газа в 200 км от западного побережья ЮАР и к югу от крупного месторождения нефти и природного газа, которое было открыто в минувшем году на шельфе соседней Намибии.