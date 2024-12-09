Сирийское правительство готово уйти в отставку – Мохаммад Гази

БАКУ /Trend/ - Сирийское правительство заявило о готовности уйти в отставку.

Как сообщает Trend, премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали в интервью телеканалу "Аль-Арабия" сообщил, что переговоры с оппозицией продолжаются.

"Мы готовы передать свои полномочия, как только потребуется", – заявил он.

Лидер сирийской оппозиции Ахмед Аль-Шара, более известный как «Абу Мухаммад аль-Джулани», отметил, что правительство под руководством аль-Джалали сыграет важную роль в переходный период. «Это правительство принесет пользу Сирии в переходный период», – подчеркнул он.

Сообщается, что страна готовится к новому политическому этапу на пути к решению многолетнего конфликта.