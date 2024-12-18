В Тбилиси продолжаются массовые протесты

БАКУ /Trend/ - В столице Грузии на проспекте Руставели вновь прошла масштабная акция протеста перед зданием парламента.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, несколько сотен человек собрались на митинг, перекрыв дорогу. Часть протестующих организовали шествие и подошли к парламенту из центра города.

Акция носит мирный характер, и на месте проведения митинга сотрудники правоохранительных органов пока не замечены. Аналогичные протесты проходят и в других городах Грузии — в Батуми и Кутаиси.

Напомним, протесты начались 28 ноября и изначально сопровождались столкновениями между демонстрантами и полицией. Для разгона участников акции силовики применяли водометы и слезоточивый газ, на что протестующие отвечали пиротехническими средствами.

Однако в последние дни протесты стали проходить в мирной обстановке. Полицейское присутствие на проспекте Руставели сведено к минимуму. Несмотря на это, акции протеста перед зданием парламента продолжаются ежедневно.