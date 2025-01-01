Председательство в ЕАЭС перешло к Беларуси

БАКУ /Trend/ - Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 1 января 2025 года перешло к Беларуси.

Как передает Trend, в течение следующего года Беларусь будет председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии, являющихся органами ЕАЭС.

В рамках председательства планируется провести в Минске заседание Высшего Евразийского экономического совета, заседание Евразийского экономического форума, заседание Евразийского межправительственного совета и ряд других мероприятий ЕАЭС.