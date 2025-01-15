Катар подтвердил достижение соглашения о прекращении огня в Газе

БАКУ /Trend/ - ХАМАС и Израиль достигли соглашения об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в секторе Газа, сообщил премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает Trend.

По его словам, соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу 19 января.

Первый этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится 42 дня, в этот период будут определены условия следующего этапа.

Премьер Катара подтвердил, что ХАМАС на первом этапе реализации сделки с Израилем освободит 33 заложника. Посредники выступают гарантами продолжения переговоров для обеспечения полного вывода израильских войск из сектора Газа.