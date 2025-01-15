Джо Байден раскрыл детали трехэтапного соглашения о перемирии в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - CША примут участие в процессе освобождения заложников в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заявил президент Джо Байден на брифинге, сообщает Trend.

"Элементы этой сделки основаны на предложении, которое я представил в мае этого года. Оно было одобрено странами по всему миру и подавляющим большинством членов Совета Безопасности ООН. Соглашение включает три этапа. Первый этап продлится шесть недель. Он предусматривает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных районов Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС, включая женщин, пожилых и раненых. Я с гордостью заявляю, что американцы также примут участие в освобождении заложников на этом этапе", — сказал Байден.

Президент также подчеркнул, что в рамках первого этапа палестинцы смогут вернуться в свои дома, а гуманитарная помощь начнет поступать в регион.

"В течение шести недель Израиль проведет переговоры по подготовке ко второму этапу, который должен привести к окончательному прекращению войны. Есть несколько деталей, которые необходимо проработать для перехода от первого этапа ко второму. Однако план предусматривает, что, если переговоры займут больше шести недель, режим прекращения огня будет действовать до завершения переговоров. Я провел переговоры с эмиром Кувейта и президентом Египта, и мы договорились поддерживать переговорный процесс столько, сколько потребуется.

На втором этапе планируется обмен и освобождение оставшихся в живых заложников, включая солдат-мужчин. Одновременно все израильские силы будут выведены из Газы. В этот момент временное прекращение огня станет постоянным", — отметил президент.

Байден добавил, что третий этап будет включать возвращение останков погибших заложников их семьям, а также запуск масштабного плана восстановления сектора Газа.