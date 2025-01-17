БАКУ /Trend/ - Иран и Россия подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как сообщает Trend, соглашение подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент России Владимир Путин.

Указанное соглашение состоит из 1 преамбулы и 47 пунктов.

Это соглашение было достигнуто в результате трех лет переговоров между двумя странами. Соглашение должно быть ратифицировано парламентами двух стран.

В документе, помимо торговли и экономики, предусмотрено сотрудничество по таким сферам, как инновационные технологии, мирная ядерная энергетика, информационная и кибербезопасность, борьба с терроризмом, сотрудничество по вопросам Каспия и окружающей среде и т. д.

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