Глава МАГАТЭ о растущих угрозах ядерному нераспространению на фоне глобальной напряженности

БАКУ/Trend/ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси выразил серьезную обеспокоенность по поводу ослабления норм ядерного нераспространения.

Об этом он заявил в ходе панельных дискуссий на тему «Кубик Рубика глобальной безопасности», прошедших в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает Trend.

Гросси предупредил, что рост геополитической напряженности подрывает международный консенсус в вопросах ядерного разоружения и нераспространения. «Общие точки соприкосновения, которые раньше существовали между ключевыми державами, включая пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, сейчас исчезли», — отметил он. «Периоды усиления геостратегической напряженности, к сожалению, повышают привлекательность ядерного оружия».

Кроме того, он подчеркнул неопределенность на Ближнем Востоке, в частности в отношении Ирана. «Иран не обладает ядерным оружием, но у них есть множество элементов этой головоломки», — отметил Гросси. По его словам, такая ситуация вызывает у стран региона, включая союзников по НАТО, открытые заявления о намерении разрабатывать ядерное оружие в случае, если Иран его получит.

Гросси выразил обеспокоенность возросшими угрозами для глобального моратория на ядерные испытания. Решение России о денонсации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также обсуждения в США о возможном возобновлении испытаний подрывают давний международный консенсус по этому вопросу, добавил он.

В Азии, по словам Гросси, ведутся общественные дискуссии о возможности обладания ядерным оружием в таких странах, как Южная Корея и Япония. «В Японии, хотя это официально не поддерживается правительством, растут обсуждения о том, может ли ядерное оружие повысить национальную безопасность», — добавил он.

Гросси охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «серьезное давление» на глобальный режим нераспространения, который, несмотря на свои недостатки, долгое время обеспечивал международную стабильность. «Норма нераспространения испытывает давление, и ее будущее остается неопределенным», — заключил он.

X: @Lyaman_Zeyn