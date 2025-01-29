Протестующие в Киншасе подожгли посольства Франции и Бельгии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В столице Демократической Республики Конго, Киншасе, продолжаются массовые протесты.

Как сообщает Trend, протестующие подожгли посольства Франции и Бельгии. Перед посольством США горят шины.

Накануне были совершены атаки на посольства Франции, Руанды, Бельгии и США. Демонстранты критикуют президента Франции Эммануэля Макрона за его поддержку президента Руанды Поля Кагаме и требуют вмешательства международной коалиции на востоке страны, где группа M23 стремится захватить город Гома.

Акции протеста прошли на фоне обострения ситуации на востоке страны, где повстанцы из группировки M23 захватили город Гома в результате молниеносного наступления.

В связи с возникшей напряжённостью в некоторых районах Киншасы "жизнь остановилась", сообщается о закрытии школ и магазинов.

Между тем ООН сообщила, что в результате вооружённых столкновений в городе Гома, который находится в эпицентре напряжённости, сотни людей получили ранения, на улицах обнаружены тела погибших, а также зафиксирован резкий рост случаев сексуального насилия. Из этого района начался массовый выезд местных жителей.

Отметим, что в ходе боёв между повстанцами M23 и армией Конго погибли как минимум 17 международных миротворцев.