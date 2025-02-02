Сайт USAID оказался недоступен

БАКУ/Trend/- Официальный сайт Агентства США по международному развитию (USAID) оказался недоступен, что совпало с сообщениями о намерении администрации Дональда Трампа передать агентство под контроль Госдепартамента.

Как сообщает в воскресенье Trend, при попытке зайти на сайт появлялось сообщение о том, что “IP-адрес сервера не найден”.

Ранее в США появились сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность лишения USAID независимого статуса и его интеграции в структуру Госдепартамента. Если это решение будет реализовано, агентство потеряет часть автономии в управлении программами международной помощи.