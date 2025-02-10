ХАМАС отложил освобождение новой группы заложников, удерживаемых в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Палестинское движение ХАМАС отложило освобождение новой группы заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом представитель военного крыла ХАМАС — группировки "Бригада Изз ад-Дина аль-Кассама" Абу Убейда написал в Telegram-канале.

По его словам, это связано с нарушением Израилем соглашения о прекращении огня и которые должны были вернуться домой 15 февраля.

Он отметил, что Израиль должен выполнить условия соглашенияи компенсировать ущерб, нанесенный им за последние недели.