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FlyOne Armenia попала под запрет на территории Молдовы

В мире Материалы 19 февраля 2025 22:38 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Авиакомпания FlyOne Armenia была включена в список перевозчиков, деятельность которых запрещена на территории Молдовы.

Как передает Trend, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры и регионального развития Молдовы вступил в силу в среду.

Отметим, что запрет стал следствием принятия регламента Еврокомиссии, в рамках которого был сформирован список из более 130 авиакомпаний мира, деятельность которых ограничивается из-за несоответствия требованиям безопасности. Цель проекта в Молдове - привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза.

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