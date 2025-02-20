Необходимо проверить финансовые операции USAID в Казахстане - депутат

БАКУ/ Trend/ - Необходимо проверить финансовые операции Агентства США по международному развитию

(USAID) в Казахстане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в ходе парламентского заседания казахстанский депутат Магеррам Магеррамов.

Он напомнил, что в официальном заявлении Белого Дома утверждается, что USAID на протяжении десятилетий занималась финансированием вредоносных проектов.

«Официальные лица, например, Илон Маск и даже президент Дональд Трамп, назвали USAID преступной организацией, которой управляют помешанные радикалы. Все, что касается нашего региона, в 2022-2025 годах, это агентство выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства Центральной Азии. Все бы ничего, но исполнитель программы Европейская Международная Ассоциация Лесбиянок, Геев, Бисексуалов, Трансгендеров и Интерсексуалов. Это организация, которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане. Ведь все мы понимаем, что периодический всплеск активности некоторых групп под лозунгами «прав сексуальных меньшинств» происходит не по внутренним запросам нашего общества, а под внешним воздействием, в том числе финансовой поддержкой извне. Так называемые «женские марши», «лесби-парады» и бесконечные попытки их проведения являются результатами деятельности таких организаций. Наша партия всегда выступала против неконтролируемых финансовых вложений в неправительный сектор из-за рубежа. Надо четко понимать, что мы не говорим о финансировании образовательных, экологических, инклюзивных детских программ, которые имеют прозрачные, благородные цели и задачи. Речь идет о финансировании чуждой нам идеологии, насаждаемой под видом прав человека»,- отметил он.

Напомним, что ранее, глава Агентства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск заявил о начале процесса ликвидации USAID.

"Мы находимся в процессе ликвидации USAID", - отметил он.

По словам Маска, USAID больше не будет восстановлен.