БАКУ/ Trend/ - В Евросоюзе разгорается новый крупный скандал, связанный с финансированием СМИ.

Как сообщает Trend, в центре скандала оказались ведущие европейские медиаресурсы, которые заявляют о своей объективности.

Выяснилось, что влиятельные газеты и журналы получали сотни миллионов евро на освещение событий в интересах Брюсселя. Эти платежи тайно осуществлялись через Европейский инвестиционный банк. В настоящее время расследуются переводы на сумму более 130 миллионов евро, направленные французским медиаресурсам через частное рекламное агентство.

Похожая ситуация наблюдается и в Италии – ряд крупнейших СМИ страны получил прямые выплаты от Европейской комиссии якобы за "прозрачное" освещение выборов в Европарламент в июне.

Кроме того, правительство Португалии выделило 55 миллионов евро на поддержку так называемых независимых медиаресурсов, что также вызвало широкий общественный резонанс.