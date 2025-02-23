Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Определились сроки проведения VI Игр исламской солидарности

В мире Материалы 23 февраля 2025 07:01 (UTC +04:00)
Определились сроки проведения VI Игр исламской солидарности
Фото: Спортивная ассоциация исламской солидарности

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - VI Игры исламской солидарности пройдут с 7 по 21 ноября текущего года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространила Спортивная ассоциация исламской солидарности. Первоначально планировалось провести спортивное мероприятие в столице Камеруна – Яунде, однако впоследствии было принято решение о его переносе.

Напомним, что Игры исламской солидарности ранее проводились в 2005 году в Мекке, в 2009 году в Тегеране, в 2013 году в Палембанге, в 2017 году в Баку и в 2023 году в Конье.

В IV Играх исламской солидарности, прошедших в Баку с 12 по 22 мая 2017 года, приняли участие более 3000 спортсменов из 54 стран. В соревнованиях по 24 видам спорта было разыграно 269 комплектов медалей. Азербайджан был представлен 425 спортсменов и занял первое место в медальном зачете, завоевав 162 медали (75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых). Турция заняла второе место (195 медалей), Иран – третье (98 медалей), Узбекистан – четвертое (63 медали), а Бахрейн – пятое (21 медаль).

Лента

Лента новостей

Читать все новости