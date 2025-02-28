Президент Бразилии определил приоритеты председательства страны в БРИКС

БАКУ /Trend/ - Председательство Бразилии в БРИКС укрепит усилия группы по созданию многополярного мира и более справедливых глобальных отношений.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на встрече переговорщиков БРИКС.

Президент обозначил приоритеты бразильского председательства, среди которых глобальное управление, здравоохранение, борьба с изменением климата, торговля, искусственный интеллект и развитие институтов.

Он призвал к совместным усилиям по укреплению мира и реформированию многосторонней системы безопасности, отметив, что "односторонние действия подрывают международный порядок", а переговоры "на основе силы" приводят к нестабильности и конфликтам.

Лула подчеркнул необходимость сотрудничества в области здравоохранения для стран Глобального Юга, предложив инициативу БРИКС по ликвидации забытых тропических заболеваний. Он также предупредил, что ослабление Всемирной организации здравоохранения может иметь серьезные последствия и призвал к усилению глобального управления в сфере здравоохранения для обеспечения справедливого доступа к лекарствам и вакцинам.

Говоря об изменении климата, Лула предостерег от роста температуры и выбросов парниковых газов, призвав страны БРИКС добиться амбициозных результатов на 30-й конференции ООН по изменению климата (COP30), при этом гарантируя, что экономический рост будет соответствовать социальной и экологической справедливости.

Отметив важность устранения торговых барьеров в условиях роста протекционизма, Лула выступил за реформы мировой финансовой системы и призвал БРИКС сыграть ключевую роль в формировании глобального управления через ООН.

Президент также призвал к скоординированным действиям в поддержку председательства Южной Африки в G20 и лидерства Бразилии на конференции COP30, которая пройдет в ноябре.