БАКУ /Trend/ – Президент Украины Володимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после напряженных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Trend, Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к мирным переговорам.

Во время встречи украинский лидер потребовал от США гарантий безопасности, однако Трамп воспринял это как «неуважение». Американский президент подчеркнул, что Зеленский находится в сложной ситуации и должен проявлять благодарность за поддержку со стороны Вашингтона.