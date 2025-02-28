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Зеленский досрочно покинул Белый дом

В мире Материалы 28 февраля 2025 23:20 (UTC +04:00)
Зеленский досрочно покинул Белый дом
Фото: Володимир Зеленски / Х

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ – Президент Украины Володимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после напряженных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Trend, Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к мирным переговорам.

Во время встречи украинский лидер потребовал от США гарантий безопасности, однако Трамп воспринял это как «неуважение». Американский президент подчеркнул, что Зеленский находится в сложной ситуации и должен проявлять благодарность за поддержку со стороны Вашингтона.

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