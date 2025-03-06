Макрон инициирует обсуждение роли ядерного оружия Франции в обороне ЕС

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты Евросоюза.

Как сообщает Trend, об этом Макрон заявил в видеообращении к нации.

"Наше ядерное сдерживание помогает нам. Оно всеобъемлющее. Это суверенное французское средство сдерживания от начала до конца. И с 1964 года оно всегда играло важную роль в сохранении мира и безопасности в Европе. <...> Наша судьба в наших собственных руках, и мы должны сделать выбор в военном измерении, но нам также необходимо обеспечить нашу экономическую, технологическую и промышленную независимость", - сказал он.