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В центре Парижа прошла акция против отправки французских войск в Украину

В мире Материалы 8 марта 2025 19:52 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ / Trend / – В центре Парижа состоялась акция протеста против планов президента Франции Эмманюэля Макрона отправить французские войска в Украину, передает Trend.

Сотни людей собрались у Королевского дворца рядом с Лувром, скандируя лозунги против военного вмешательства и поставок оружия Киеву. Участники также выражали протест против членства Франции в НАТО.

Демонстранты прошли маршем через Сену к зданиям европейских институтов, призывая Евросоюз отказаться от милитаризации и создания общеевропейских вооруженных сил. Организаторы акции выступили с резкой критикой политики Брюсселя и призвали к выходу Франции из ЕС.

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