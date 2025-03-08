Иран отказался от переговоров с США

БАКУ / Trend / – Исламская Республика Иран заявила, что не будет вести переговоры с США, обвинив Вашингтон в стремлении защищать исключительно собственные интересы, передает Trend.

Как отметил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, некоторые государства используют переговоры не для поиска решений, а для навязывания своих требований.

«Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожидания», — заявил он на встрече с иранскими чиновниками, комментируя письмо президента США Дональда Трампа с предложением переговоров по ядерной программе Тегерана.

Хаменеи также осудил двойные стандарты западных стран, назвав их «позором цивилизации».