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Иран отказался от переговоров с США

В мире Материалы 8 марта 2025 21:16 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ / Trend / – Исламская Республика Иран заявила, что не будет вести переговоры с США, обвинив Вашингтон в стремлении защищать исключительно собственные интересы, передает Trend.

Как отметил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, некоторые государства используют переговоры не для поиска решений, а для навязывания своих требований.

«Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожидания», — заявил он на встрече с иранскими чиновниками, комментируя письмо президента США Дональда Трампа с предложением переговоров по ядерной программе Тегерана.

Хаменеи также осудил двойные стандарты западных стран, назвав их «позором цивилизации».

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