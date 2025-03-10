В Канаде избран новый лидер Либеральной партии

БАКУ/ Trend/ - Марк Карни в воскресенье избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады, он будет следующим премьер-министром страны.

Как сообщает Trend, таковы данные результатов внутрипартийных выборов, на которых он набрал 86% голосов членов этой политической силы.

Карни вступит в должность премьер-министра только после того, как действующий глава правительства Джастин Трюдо подаст официальное прошение об отставке генерал-губернатору Канады Мэри Саймон. Как ожидается, это может произойти в ближайшее время. После этого Саймон предложит Карни сформировать правительство и принести присягу.