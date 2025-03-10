Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

В Канаде избран новый лидер Либеральной партии

В мире Материалы 10 марта 2025 02:44 (UTC +04:00)
В Канаде избран новый лидер Либеральной партии
Фото: Марк Карни / X

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Марк Карни в воскресенье избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады, он будет следующим премьер-министром страны.

Как сообщает Trend, таковы данные результатов внутрипартийных выборов, на которых он набрал 86% голосов членов этой политической силы.

Карни вступит в должность премьер-министра только после того, как действующий глава правительства Джастин Трюдо подаст официальное прошение об отставке генерал-губернатору Канады Мэри Саймон. Как ожидается, это может произойти в ближайшее время. После этого Саймон предложит Карни сформировать правительство и принести присягу.

Лента

Лента новостей

Читать все новости