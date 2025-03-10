Маск сообщил о масштабной кибератаке на платформу «X»

БАКУ /Trend/ - Сегодня в результате крупномасштабной кибератаки в работе социальной сети «X» возникли серьезные сбои.

Как передает Trend, руководитель департамента эффективности и старший советник Президента США Илон Маск сообщил об этом в своем аккаунте на платформе. По его словам, атака была гораздо более скоординированной и масштабной, чем ежедневные киберугрозы, с которыми сталкивается компания.

«На «X» была совершена крупномасштабная кибератака, которая все еще продолжается. Нас атакуют каждый день, но эта атака была осуществлена ​​с использованием значительных ресурсов. В ней участвует либо большая скоординированная группа, либо целая страна. Мы наблюдаем», — заявил Маск.