Кирсти Ковентри стала первой женщиной-президентом МОК

БАКУ/Trend/- Сегодня, в ходе 144-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Коста-Наварино (Греция), представительница Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана 10-м президентом МОК и первой женщиной в истории, занявшей этот пост, передает в четверг Trend со ссылкой на МОК.

Выборы состоялись в один тур.

Ковентри опередила других кандидатов на пост президента: принца Фейсала Аль Хусейна, Давида Лаппартьена, Йохана Элиаша, Хуана Антонио Самаранча, лорда Себастьяна Коу и Моринари Ватанабэ.

Кирсти Ковентри сменит на этом посту девятого президента МОК Томаса Баха, чей 12-летний срок полномочий официально завершится 23 июня 2025 года.

Президент МОК избирается членами организации тайным голосованием сроком на восемь лет.