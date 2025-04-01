Дракон против Медведя: Новая «большая игра» XXI века?

БАКУ /Trend/ - Пока геополитические часы мира сосредоточены на Украине, где война постепенно переходит в фазу «вялотекущего конфликта», на другом участке евразийской карты назревает бесшумная, но не менее острая схватка. Центральная Азия — древний перекресток империй и коридор стратегических маршрутов — вновь становится ареной борьбы за влияние. На этот раз в главных ролях — два давних «партнёра без альянса»: Россия и Китай.

Их риторика исполнена взаимных комплиментов, но действия выдают нарастающее соперничество, в первую очередь за контроль над тем, что сегодня стало главной валютой региона — безопасностью.

Кто станет главным гарантом стабильности в регионе после ухода Запада? Кто будет диктовать правила новой архитектуры безопасности? И, наконец, как долго союз Москвы и Пекина выдержит давление реальности, прежде чем треснет под тяжестью интересов?

От караула до «цифрового сторожа»

С распадом СССР Россия сделала ставку на свою традиционную роль «охранника» Центральной Азии. Военные базы, участие в ОДКБ, поставки оружия и офицерские училища — всё это служило инструментарием «мягкой силы» Москвы. Долгое время именно Россия олицетворяла безопасность для постсоветских республик.

Но теперь на горизонте новый игрок, не столь сентиментальный, но куда более технологичный и ресурсный - Китай. Вместо грубой силы — «умные города», кибербезопасность, инфраструктурные кредиты, охранные компании с коммерческой регистрацией и политической лояльностью. Пекин не просто предлагает безопасность — он её конструирует, встраивая в неё коммерческий и идеологический код. Huawei и Hikvision становятся новыми военными атташе, только в цифровом исполнении.

Риторический вопрос: как долго элиты в Центральной Азии будут готовы полагаться на устаревшие танки и ржавеющее влияние России, если Китай предлагает спутники и кредиты с низким процентом?

Афганистан: лакмусовая бумага конкуренции

Как тест-площадка для проверки стратегий двух держав огромное значение приобрёл Афганистан. Россия вновь смотрит на юг, надеясь реанимировать свою роль гаранта безопасности. В игру запускаются старые инструменты — ОДКБ, СНГ, а также инициатива по интеграции Афганистана в региональные блоки.

Но Пекин играет иначе. Несмотря на формальное непризнание «Талибана», Китай уже де-факто выстраивает прагматичную сеть контактов. Дипломатические турне, встречи с афганскими силовиками, обещания инвестиций — всё это превращает Пекин в нового посредника, особенно в глазах центральноазиатских государств.

Соревнование двух держав за влияние в нестабильном буферном регионе напоминает соперничество Британской и Российской империй в XIX веке — ту самую «Большую игру». Только теперь вместо колониальных губернаторов — топ-менеджеры, а вместо пушек — контракты и антивирусные решения.

Институциональные рамки — поле вежливого противостояния

ШОС, ОДКБ, СНГ — казалось бы, платформы консенсуса, становятся аренами «институциональной конкуренции». Внутри этих форматов обе державы стремятся продвигать собственные модели безопасности.

Показательный пример — встреча в Чэнду в декабре 2024 года, где Китай, под вывеской борьбы с «тройным злом», по сути, продвигал параллельную систему коллективной безопасности. Москва это чувствует. Но пока не может (или не хочет) открыто спорить, продолжая цепляться за символическое лидерство.

Метафора: если раньше Россия была дирижёром регионального оркестра, то теперь Китай не меняет нот — он приносит собственный инструмент и начинает играть другую мелодию. Тот, кто дольше удержит внимание аудитории (элит и обществ Центральной Азии), тот и определит ритм будущего.

Последствия для региона: ставки выше, чем кажется

Центральная Азия сегодня балансирует над бездной — не потому, что угрозы слишком велики, а потому что выбор слишком сложен. С одной стороны — Россия с её институтами, военными кадрами и привычной риторикой. С другой — Китай, который предлагает не просто защиту, а участие в глобальной логистике, «Один пояс — один путь» и экономические бенефиты. Между ними — страны, которые всё чаще вынуждены выбирать: не «с кем быть», а «с кем не поссориться».

Политическое последствие очевидно: дальнейшая институционализация китайской безопасности может означать отрыв Центральной Азии от постсоветского пространства. И никакие упоминания о «евразийском братстве» не спасут Москву, если ей не удастся предложить конкурентную стратегию.

Краткая передышка перед бурей

Центральная Азия — это сейчас поле новой Большой Игры, где ставка — будущее самой Евразии.

По мере того, как пушки на востоке Украины затихают, над южными рубежами России сгущаются тучи. Москва, уставшая и истощённая, вынуждена вновь отстаивать влияние там, где его давно принимает за должное. Китай же не предлагает дружбы — он предлагает альтернативу. Парадоксально, но именно «замораживание» украинского конфликта может привести к новому геополитическому противостоянию — теперь уже не в Харькове или Донецке, а в Центральной Азии. Вопрос в том, фактор какой из двух держав будут считать залогом стабильности? Ответ на этот вопрос определит судьбу всего евразийского континента.

Иллюзия партнёрства — анатомия политической лжи

Россия и Китай продолжают говорить о «высоком уровне стратегического взаимодействия», «всестороннем партнёрстве» и «совместном противостоянии гегемонии Запада». Но если убрать шелест дипломатических фантиков, мы увидим: их партнёрство — это скорее пакт о ненападении между потенциальными соперниками, временное совпадение интересов, а не прочный союз.

Москва стремится сохранить контроль над постсоветским пространством, в том числе в Центральной Азии, потому что в этом заключён остаточный капитал её сверхдержавности. А Пекин рассматривает регион как стартовую площадку для проекции нового типа силы — не колониальной и не милитаристской, а «сетевой» и «нормативной».

Китай действует как архитектор будущего мира, Россия — как реставратор прошлого. И именно в этом ключевом различии и зреет конфликт, который невозможно замаскировать совместными учениями или заявлениями о «дружбе, проверенной временем».

Что дальше? Геополитические сценарии

Сценарий 1: Взвешенное равновесие. Центральноазиатские республики продолжат лавировать между Пекином и Москвой, извлекая выгоды из обоих лагерей, не вступая в открытые альянсы. Подобная модель уже реализуется — особенно в Узбекистане и Казахстане. Она возможна до тех пор, пока Россия и Китай не начнут переходить к жёсткой конфронтации.

Сценарий 2: Мягкий дрейф в сторону Китая. С усилением экономической зависимости и внедрением цифровой инфраструктуры Пекина в жизнь региона страны Центральной Азии могут постепенно начать отдавать приоритет «безопасности по-китайски», даже не оформляя это политически. Это самый реалистичный сценарий ближайших лет. Вопрос — как Москва на это отреагирует?

Сценарий 3: Жёсткое геополитическое перетягивание каната. Если Москва почувствует, что теряет регион окончательно, особенно после завершения активной фазы конфликта в Украине, она может пойти на резкие шаги — от усиления военного давления через ОДКБ до скрытого стимулирования внутриполитических кризисов. Такой сценарий крайне дестабилизирующий, но его нельзя исключать. Особенно если в регионе вновь начнут играть американцы.

Центральная Азия как зеркало будущего Евразии

Центральная Азия — это не просто буфер. Это лаборатория, в которой проходит испытание новая модель мироустройства. Если Китай сможет заменить Россию в вопросах безопасности, это будет означать окончательный сдвиг центра евразийской тяжести.

Центральная Азия — это сейчас своего рода лакмусовая бумага, по которой мир узнает, способна ли ещё Россия быть центром притяжения или она окончательно превращается в пригород китайского будущего.

Сегодняшнее «партнёрство» Москвы и Пекина напоминает брак по расчёту. Но мы знаем, как часто такие браки заканчиваются разводом. Вопрос не в том, «если». Вопрос — когда, при каких обстоятельствах и на чьей территории он начнётся. И Центральная Азия, где каждая дорога ведёт к выбору, может первой оказаться на передовой этого грядущего геополитического развода. И тогда, возможно, снова вспомнят слова Макиавелли: "Лучше быть любимым или быть страшным? И если нельзя быть и тем, и другим — лучше быть страшным".

Скоро узнаем, какая из двух империй выберет страх, а какая останется с иллюзией любви.

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