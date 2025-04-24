Дональд Трамп вновь не назвал события 1915 года «геноцидом»

БАКУ/Trend/- Президент США Дональд Трамп в своём обращении, посвящённом событиям 24 апреля 1915 года, вновь не использовал слово «геноцид».

Как сообщает Trend, в опубликованном на официальном сайте Белого дома заявлении Трамп охарактеризовал эти события как «одну из величайших трагедий».

Отметим, что Дональд Трамп и в период своего первого президентского срока ни разу не использовал термин «геноцид» при упоминании событий 1915 года.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. В Анкаре не раз призывали Армению открыть архивы и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.