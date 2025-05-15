Украина примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле

БАКУ/ Trend/ - Украина направит свою делегацию на переговоры с Россией, которые состоятся в Стамбуле. Возглавит украинскую делегацию министр обороны Рустем Умеров.

Об этом заявил Президент Украины Володимир Зеленский, передает Trend со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Зеленского, состав российской делегации свидетельствует о несерьезном подходе Кремля к реальному диалогу. «В состав российской делегации не входят лица, обладающие полномочиями принимать решения. Несмотря на относительно низкий уровень делегации, мы решили участвовать в переговорах в знак уважения к Президенту Трампу, высокому уровню турецкой делегации и Президенту Эрдогану, в надежде сделать первые шаги к прекращению войны», - сказал он.

Президент уточнил, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов участия в переговорах не примут. Тем не менее делегацию возглавит министр обороны, несмотря на отсутствие представителя аналогичного уровня с российской стороны.

Зеленский отметил, что такое решение принято с учетом международного формата встречи с участием представителей Турции, США, Украины и России. Он добавил, что Рустем Умеров свободно владеет турецким, английским, русским и украинским языками, что важно для переговорного процесса.