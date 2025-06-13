Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа

БАКУ/ Trend/ - Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в секторе Газа, передает Trend.

Документ поддержали 149 стран, включая Азербайджан, 12 высказались против и 19 делегаций воздержались.

Документ был принят в рамках 10-й чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи, которая возобновила свою работу в четверг. Сессия посвящена незаконным действиям Израиля на оккупированной палестинской территории. Впервые она была созвана в апреле 1997 года.