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Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа

В мире Материалы 13 июня 2025 07:47 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в секторе Газа, передает Trend.

Документ поддержали 149 стран, включая Азербайджан, 12 высказались против и 19 делегаций воздержались.

Документ был принят в рамках 10-й чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи, которая возобновила свою работу в четверг. Сессия посвящена незаконным действиям Израиля на оккупированной палестинской территории. Впервые она была созвана в апреле 1997 года.

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