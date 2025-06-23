Стармер и Трамп призвали Иран вернуться за стол переговоров

БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили необходимость скорейшего возвращения Ирана за стол переговоров и продвижения к устойчивому дипломатическому решению.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление британского правительства, опубликованное после телефонного разговора двух лидеров.

Стороны выразили общее мнение, что ядерная программа Ирана представляет собой «серьезную угрозу» международной безопасности.

«Они обсудили шаги, предпринятые Соединенными Штатами для снижения этой угрозы, и подтвердили свою общую позицию: Иран никогда не должен обладать ядерным оружием», — говорится в заявлении.

Кроме того, Кир Стармер провёл беседу с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которой стороны обменялись мнениями по поводу последних событий на Ближнем Востоке.