Министр обороны Катара считает невозможным военное решение кризиса

Политические разногласия между Катаром и рядом арабских стран глубоки, однако военное решение кризиса исключается, об этом в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил государственный министр обороны эмирата Халед бен Мухаммед аль-Атыйя, сообщает РИА Новости.

"Нет сомнений в том, что политические разногласия (между Катаром и рядом арабских стран) глубоки. Как заявил эмир (Катара), эти разногласия можно решить только при помощи диалога. Что касается военного решения, то оно исключено по многим причинам", — сказал аль-Атыйя, отвечая на вопрос журналиста "Аль-Джазиры".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.